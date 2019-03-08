شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم العالي»: من المنطقي إجراء تحليل مخدرات لطلاب الجامعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علق الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، على مطالبة أحد النواب بإجراء تحليل مخدرات لطلاب الجامعات، قائلا إنه ينتظر سن التشريعات المناسبة لهذا الأمر لاكتشاف حالتهم مبكراً، مشيراً إلى أنه لن يعاقب الطلاب الذين يتعاطون، ولكن الهدف «إعادتهم للطريق الصحيح».

وقال «عبد الغفار»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «انفراد» مع سعيد حساسين عبر فضائية «الرافدين+»، الخميس، إنه من المنطقي أن تتم مثل هذه التحاليل، فليس مقبولاً أن يضيع إنسان متهور حياة ناس أبرياء، مضيفًا: «عندنا دور في الناحية التعليمية الموضوع مش مجرد تحاليل ولكن إحنا دخلنا مرحلة لضرورة التثقيف والوقاية من الخطر الذي يصيب العالم كله».

وتابع الوزير: «اتفقنا على إقامة ندوات تثقيفية بالجامعات لتوعية الطلاب، وننتظر التشريعات اللازمة لعمل إجراءات تحليلية لنعرف العناصر التي تتعاطى ومدمنة من خلال كشف دوري بالجامعات هدفه ليس للعقاب ولكن للحفاظ على الطلاب، ونحول مساره للطريق الصحيح، فنحن عندنا مهمة كبيرة جدا اكتشاف المرض وعلاجه لتصحيح الوضع».