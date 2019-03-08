شكرا لقرائتكم خبر عن المنشد محمود التهامي يحكي كيف وصل للإنشاد الديني (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المنشد محمود التهامي إن «بدايتي لم تكن منشدًا، وكان أبويا رافض دخولي مجال الإنشاد الديني، والتحقت بدار الأوبرا المصرية ومعهد الموسيقي انتساب، واشتغلت مع حسن أبوالسعود وصلاح الشرنوبي، ووجهتي لم تكن الإنشاد الديني تمامًا».

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وأضاف في حوار لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»: «كنت جالس مع ملحن ونعزف لحن لأحدى الفنانات، وأعجبت الفنانة بقفلتي ولكن اعترض الملحن على ما قولته، وقالي إن القفلة دي تكون عند بابا في الموالد مش عندنا».

وتابع: «بعد تلك الكلمة غيرت توجهي فبعد دراستي أكاديميًا للموسيقي، ورغبتي أكون مثل عمر خيرت، وأنا لدي قدرة على العزف، وبعد الجلسة عزمت الملحن على العشاء، وقولت له إن ممكن كنت أرد عليك، ولكن منشدي الموالد هما اللي علموا الناس الموسيقي مثل أم كلثوم والعندليب، وقولتله هعلمك أزاي تسمعوا المشايخ مرة أخرى، وتقعدوا تحت رجلينا عشان تتعلموا».