شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد وزير الداخلية الأسبق: يجب علينا الإيمان بقوة الشرطة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال اللواء مجدي البسيوني، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إنه يجب على المصريين أن يؤمنوا بقوة الشرطة وإنها في ظهر الشعب بأكمله.
وأضاف «البسيوني» في مداخلة هاتفية لبرنامج «انفراد» مع سعيد حساسين، اليوم الخميس، أن الشرطة لو غفلت عن خلية «حسم» التي قتلت عناصرها اليوم «لكانوا فجروا قنابلهم في أي مكان بالدولة وتسببوا في قتل أخيك أو أختك أو أمك أو أبيك».
ووجه «البسيوني» تحية واجبة لكل أفراد الأمن المصري وخاصة الأمن الوطني، متابعا: «نتعامل مع أشرار ويضحون بأنفسهم لأمن الوطن».
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