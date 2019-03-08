شكرا لقرائتكم خبر عن فؤاد علام: «الأعلى لمكافحة الإرهاب» سيضع استراتيجية لمواجهة التطرف في الدول العربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء فؤاد علام، الخبير الأمني، إن وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني أثبت أنه مخترق التنظيمات الإرهابية، ويؤكد ذلك الضربات الاستباقية قبل أن يشرعون في تنفيذ أي عملية إرهابية.

وأضاف «علام» في مداخلة هاتفية لبرنامج «انفراد» مع سعيد حساسين، اليوم الخميس، أن الكمين الذي تصدى لعناصر حركة «حسم» اليوم يؤكد الاستعداد الجيد لعناصر الشرطة، مشيرا إلى أن الإرهابيين يتعمدون إطلاق النيران على قوات الشرطة لتبادلهم بالنيران.

وأشار إلى أن مصر بحاجة لاستراتيجية كاملة لمواجهة الإرهاب في الدول العربية كاملة ليس مصر فقط، ويجب علينا محاربة الأفكار التي تؤدي لاعتناق الفكر الإرهابي، مضيفا: «المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب سيضع تلك الاستراتيجية لنضمن عدم انضمام عناصر جديدة للتنظيمات الإرهابية».