شكرا لقرائتكم خبر عن خبير أمن معلومات: تسريب فيديوهات قطار محطة مصر من غرفة التحكم «كارثة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء محمود الرشيدي، مساعد وزير الداخلية الأسبق للجرائم المعلوماتية، إنه يجب إعداد «روشتة» خاصة لمواجهة حرب الشائعات، بمعرفة المتخصصين والأكاديميين.

وأضاف «الرشيدي»، خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، في برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على شاشة «صدى البلد»، قائلًا: «يجب أن نتواكب مع عصر تكنولوجيا المعلومات لمواجهة الشائعات، وأي تهديد لهذه الاستخدامات التكنولوجية يهدد البلد»، متابعًا: «أجهزة الاستخبارات العالمية والتنظيمات المتطرفة تستخدم السوشيال ميديا في حروب المعلومات لتحقيق أغراض معينة».

وذكر أن حرب المعلومات تستهدف زعزعة استقرار وأمن الدولة للسيطرة عليها وفرض أمر واقع دون أي صدامات عسكرية، متابعًا: «هناك حروب معلومات للتنصت والحصول على معلومات، مثل تسريب مقاطع فيديو من داخل غرف التحكم في محطة مصر، توضح وقوع حادث الجرار، وهي كارثة واختراق لا يجب أن يحدث، وحروب أخرى لمواجهة المعلومات الصحيحة بأخرى مكذوبة».