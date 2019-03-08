شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني يقترح تعيين «المهندسين» كسائقي للقطارات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد سليم، عضو مجلس النواب، إن المهندس هشام عرفات، وزير النقل المُقال «بذل جهداً غير عادياً وكان يقود القطارات بنفسه وأخلص في أداء عمله ولكن ظروف واقعة قطار حادث مصر كانت وراء إقالته».

وأضاف «سليم» في مداخلة هاتفية لبرنامج «انفراد» مع سعيد حساسين عبر فضائية «الرافدين+»، أنه يقترح قيادة مهندسي الميكانيكا للقطارات فهم الأكثر فهماً للتعامل مع القطار، متابعا: «الطائرة يركبها 230 شخص ويقودها شخص على أعلى كفاءة وهذا الكلام ينطبق على القطر الذي يحمل الآلاف».

وأشار إلى أن «تغيير منظومة السكة الحديد لابد أن يتم تغيير فكر العاملين على القطارات، فالدول المتقدمة تعتمد في القطارات على ناس متخصصة وفاهمة».