شكرا لقرائتكم خبر عن «التموين»: صرف دعم المتوفى لـ3 أشهر.. وغرامة على أسرته حال عدم الإبلاغ والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال اللواء عمر مدكور، مستشار وزير التموين للتكنولوجيا ونظم المعلومات، إن الوزارة تسمح بصرف التموين لأسرة المتوفى حدادًا عليه لمدة 3 أشهر، في حال إبلاغ الأسرة بوفاته خلال 90 يومًا من تاريخ الوفاة.
وأضاف «مدكور»، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، في برنامج «نظرة»، المذاع على قناة «صدى البلد»، قائلًا: «إذا استمرت الأسرة في صرف تموين الشخص المتوفى بعد 3 أشهر دون الإبلاغ يتم توقيع غرامة بقيمة ما تم صرفه من تاريخ الوفاة».
وأكد أن الوزارة لا تحذف الشخص المتوفى من منظومة الدعم إلا بعد التأكد التام من ذلك، وتابع: «يتم الحذف عن طريق الربط الحكومي وهذا يأخذ وقتا طويلا يصل لشهر».
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