شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني يطالب بتحليل مخدرات لطلاب الجامعات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
طالب البرلماني سعيد حساسين، بإجراء تحليل مخدرات لطلاب الجامعات المصرية والسائقين، مضيفا: «لو ضغطنا كمؤسسات دولة مش هنلاقي واحد بيشرب وستنتهي علاقة مواطنينا بالإدمان».
وقال «حساسين» في برنامجه «انفراد» عبر فضائية «الرافدين+»، اليوم الخميس، إنه من الضروري إجراء التحاليل، واعتبره بـ«الأمر اللازم»، داعياً الجميع للتكاتف لإنهاء شرب المخدرات في كافة المصالح الحكومية.
وأضاف: «إجراء تحاليل المخدرات في الجامعة مهم أوي، العيل لما يعرف إنه هيتحلل له هيخاف ويبطل يشرب».
كانت هذه تفاصيل خبر برلماني يطالب بتحليل مخدرات لطلاب الجامعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.