شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني يطالب بتحليل مخدرات لطلاب الجامعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب البرلماني سعيد حساسين، بإجراء تحليل مخدرات لطلاب الجامعات المصرية والسائقين، مضيفا: «لو ضغطنا كمؤسسات دولة مش هنلاقي واحد بيشرب وستنتهي علاقة مواطنينا بالإدمان».

وقال «حساسين» في برنامجه «انفراد» عبر فضائية «الرافدين+»، اليوم الخميس، إنه من الضروري إجراء التحاليل، واعتبره بـ«الأمر اللازم»، داعياً الجميع للتكاتف لإنهاء شرب المخدرات في كافة المصالح الحكومية.

وأضاف: «إجراء تحاليل المخدرات في الجامعة مهم أوي، العيل لما يعرف إنه هيتحلل له هيخاف ويبطل يشرب».