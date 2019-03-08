شكرا لقرائتكم خبر عن أول تصريح من عميد معهد القلب المقال: كيف يتهمني متحدث الصحة بالتقصير؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب المقال من منصبه، صباح الخميس، إن معهد القلب أكبر مكان يعمل في العالم حيث يعمل على مدار الـ24 ساعة.

وأضاف «شعبان»، في تصريحات مقتضبة لـ«المصري اليوم»، تعليقا على بيان وزارة الصحة بإقالته واتهامه بالتقصير في عمله، إن المعهد أجرى 253 عملية خلال شهر واحد وهذا يوافق المتوقع والمعتاد.

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ووجه العميد المقال حديثه للمتحدث باسم وزارة الصحة قائلا: «كيف سمح له ضميره يقول إني مقصر، وإحنا أكبر مكان بيشتغل في العالم، دا جنون».

يأتي هذا فيما تضامن عدد كبير من الأطباء بمعهد القلب مع العميد المقال وكتب بعضهم تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي تضامنا معه، حيث قال الدكتور عادل فريد، نائب مدير المعهد السابق: شيء غير متوقع وعلى غير اتجاه الأمور بالمعهد الذي في عهده تضاعف عدد القساطر من ٥٠ إلى أكثر من ٨٠ في اليوم وأمس وصل لـ ٩٩ قسطرة ما بين تشخيصية وعلاجية وعمليات القلب المفتوح من ٧ يوميا لـ١٠ عمليات كبار و٢ أطفال يوميا وأمس بلغ ١٢ كبار و٢ أطفال.

وتابع: «أرقام لم تحدث في المعهد من قبل رغم صعوبة العمل للنقص الشديد في التمريض والتخدير، وازداد عدد المترددين على العيادات والاستقبال لتوفر الأدوية رغم نقصها بالأسواق وحسن المعاملة والنظافة الملحوظة حتى وصل معدل المرضى المترددين على المعهد ما بين عمليات وقساطر وعيادات واستقبال لمليون مريض سنويا وهو رقم خرافي وسيل من ورش العمل وزيارات الخبراء الأجانب والمصريين المغتربين.

واختتم قائلاً: «أرجو له كل التوفيق في عمله كأستاذ بالمعهد وعمله الخاص وليعوضه الله عما فعله للمرضى خيرا وليستمتع بالحياة قليلا، بعد ما بذله من مجهود خرافي الشهور الماضية».