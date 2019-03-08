شكرا لقرائتكم خبر عن «التموين»: إيقاف المسافر من بطاقة التموين.. وعدم الإخطار استيلاء على المال العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء عمر مدكور، مستشار وزير التموين للتكنولوجيا ونظم المعلومات، إن الشخص المسافر الذي يخطر وزارة التموين عن سفره للخارج لمدة تزيد على 6 أشهر وقام بإيقاف الدعم الذي يحصل عليه من الدولة ستتم عودته إلى منظومة التموين بعد عودته من الخارج.

وأضاف «مدكور»، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الشخص المسافر يتم إقافه فقط فيما يتم بقاء باقي الأسرة ضمن منظومة التموين.

وكشف أن الشخص المسافر في حال عدم إخطاره وزارة التموين بسفره للخارج يكون بذلك نوعا من أنواع الاستيلاء على المال العام من خلال صرف المقررات التموينية له وهو غير موجود داخل مصر.