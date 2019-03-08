شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس تحرير «نضال» يستعرض تجربة إقليم كردستان في الصحافة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت أسرة تحرير «المصري اليوم»، الخميس، رئيس تحرير جريدة «خه بات» الكردية، سلام عبدالله، والكاتب الصحفى، شيركو حبيب.

واطلع الوفد على تجربة «المصري اليوم» واستمع إلى شرح من مجلس تحرير الجريدة عن كيفية سير العمل داخلها.

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فيما استعرض عبدالله تاريخ تأسيس جريدة «خه بات»، اللسان الناطق للحزب الديمقراطى الكردستانى، والتي تعنى باللغة العربية «النضال»، وقال إن العدد الأول منها صدر في 4/4/1958، وإنها في بداية عملها كانت تهتم بالشأن الداخلى للإقليم وبدأت مؤخرا في التوسع للاهتمام بالأخبار العالمية.

وأضاف عبدالله أن إقليم كردستان به ما يزيد على 800 إصدار- سواء صحفا أو مجلات- ما بين اليومى والأسبوعى والشهرى يعمل بها 7 آلاف صحفى، منها العشرات من الإصدرات الخاصة والأهلية المملوكة لأفراد وليس للحكومة.

فيما قال حبيب إن الصحيفة من أوائل الصحف في المنطقة التي لديها نسخة إلكترونية «ديجيتال» منذ عام 1999.

وبسؤاله عن مدى معاناة الصحافة في كردستان من أزمة ارتفاع أسعار الورق، نفى حبيب معاناة الإقليم من هذا الأمر، مؤكدا أن الإقليم لدية وفرة مالية بسبب تواجد البترول وأنهم يستوردون الورق من تركيا.

وفد صحيفة نضال خلال زيارة مقر «المصري اليوم»

وفد صحيفة نضال خلال زيارة مقر «المصري اليوم»