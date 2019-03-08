شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة المنصورة يحيل واقعة رقص طلبة «الحاسبات» على أغاني «حمو بيكا» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور أشرف عبدالباسط رئيس جامعة المنصورة إحالة واقعة رقص طلاب حاسبات معلومات على أغاني حمو بيكا داخل أحد المدجات بالكلية للتحقيق فورا

وكان عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي «الفيس بوك» تداولوا فيديو لطلاب من كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة المنصورة يرقصون على أغاني حمو بيكا وظهر بالفيديو عدد من الطلاب يرقصون على مقاعد المدرج بينما تتمايل بعض الطالبات على أنغام أغنية لحمو بيكا.

وعلق عدد من مشاهدي الفيديو «دي اخلاق جيل كامل ضاعت بسبب الفن الهابط» وقال آخرون «دي مبقتش كلية ده كباريه».

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وقال رئيس جامعة المنصورة في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إن «إن ماحدث تصرف فردي من بعض طلاب الكلية وهو تصرف غير لائق ولا يتناسب مع الأخلاق والأعراف الجامعية داخل جامعة المنصورة وفور علمي بالواقعة تواصلت مع عميد الكلية وتبين أنه تم تصوير الفيديو بعد انتهاء فعاليات الملتقي الثالث لمطوري تكنولوجيا المعلومات ضمن فقرات ترفيهية تحت إشراف اتحاد الطلبة لحين حضور أعضاء هيئة التدريس وإدارة الكلية لختام الفعاليات وتوزيع شهادات التقدير على المشاركين».

وأضاف: «أعرب عميد الكلية عن أسفه وأسف إدارة الكلية عن الواقعة والتحقيق فيها فورا ومحاسبة المتسبب في حدوثها».

وتابع قائلا: «لا تقبل جامعة المنصورة تلك التصرفات داخل الحرم لأن احترام الجامعة واجب على اعضاء هيئة التدريس وعلي كل طالب بها وتحرص الجامعة على غرس القيم والأخلاق والقدوة بين الطلاب لذلك يكون العقاب رادع في أي تصرفات غير مسئوله من هذا النوع».