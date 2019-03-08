شكرا لقرائتكم خبر عن «التموين»: البعض يصرف التموين «تونة» للقطط وآخرون يدفعون 32 ألف جنيه فاتورة محمول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء عمر مدكور، مستشار وزير التموين للتكنولوجيا ونظم المعلومات، إن هناك مواطنين يصرفون التموين على هيئة «تونة» من أجل إطعام القطط فقط.

وأضاف مدكور، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن هناك 20 ألف مواطن ينفقون فاتورة شهرية للمحمول تتراوح ما بين ألف وألفي جنيه، و2500 شخص تصل فواتير الهاتف المحمول الخاصة بهم من ألفين إلى ثلاثة آلاف جنيه.

وتابع مستشار وزير التموين للتكنولوجيا ونظم المعلومات أن هناك 4 أشخاص فواتير هاتفهم المحمول تتراوح ما بين 26 ألف جنيه و27 ألفًا، وهناك 10 أشخاص تصل فواتير هاتفهم المحمول أكثر من 32 ألف جنيه شهريا، ووصف هؤلاء الأشخاص بأنهم يعتبرون بطاقات التموين «ميراثًا».