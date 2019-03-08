شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي يكشف سبب المطالبة بتطبيق التجربة اليابانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، إنه يطالب بتطبيق التجربة اليابانية في التعليم المصري، مضيفا: «متقدمون جداً في تعليمهم وسيساعد على تطوير التعليم الجامعي».

وأضاف «عبدالغفار» في مداخلة هاتفية لبرنامج «انفراد» مع سعيد حساسين، اليوم الخميس: «اليابان شريك مهم جدا في مجال التعليم، ولدينا تجربة في المدارس اليابانية بتعليمات من الرئيس وكذلك في مجال الصحة».

عقد خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعًا، ظهر اليوم الخميس، مع سيتشي كاواتا، رئيس المعهد العالي للتكنولوجيا الصناعية (AIIT) باليابان، والوفد المرافق له، بحضور أحمد الحيوي، مستشار الوزير للتعليم الفني، وذلك بمقر المجلس الأعلى للجامعات بجامعة القاهرة.

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وفى بداية الاجتماع، حرص الوزير على التعرف على آراء الوفد الياباني، وأهم الجولات التي أجراها بالجامعات والمراكز البحثية، مؤكدًا سعادته بما قدمه الوفد من أنشطة ولقاءات خلال فترة زيارته لمصر.

كما أشاد «عبدالغفار» بنظام التعليم الياباني وتطوره، مؤكدًا أهمية الاستفادة منه، خاصة في مجالات التعليم الفني والتكنولوجي والتدريب والذكاء الاصطناعي.

وأكد رئيس المعهد العالي للتكنولوجيا الصناعية باليابان دعم علاقات التعاون مع مصر في مجال التعليم الفني والتكنولوجي، وتدريب الطلاب وأعضاء هيئة التدريس في المرحلة الجامعية الأولى والدراسات العليا في مجالات التكنولوجيا والتعليم الفني.

وأكد الوفد الياباني سعادته بزيارة جامعة القاهرة ولقائه عمداء الكليات للتعاون في المجالات التكنولوجية، وسعادته بزيارة الجامعة البريطانية بالشروق، وأيضًا معهد بحوث الإلكترونيات، مشيدًا بحسن استضافة الأساتذة والطلاب المصريين لهم.