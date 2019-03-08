شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري تربية وعلاج الدواجن: إنفلونزا الطيور موجودة في مصر منذ 2006 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور علاء خليل، استشارى تربية وعلاج الدواجن، إن إنفلونزا الطيور موجودة في مصر منذ عام 2006، وهناك العديد من الأمراض التي تظهر ويتم القضاء عليها، موضحاً أنه توجد تحصينات لكل أمراض الإنفلونزا داخل مصر.
وأضاف «خليل»، خلال حواره ببرنامج «من سيزرع المليون» مع الإعلامي شعبان بلال، والمذاع على فضائية «الصحة والجمال»، اليوم الخميس، أن التحصينات ليست خط الدفاع الأول، وإنما الأمن الحيوي فمن المفترض وضع اشتراطات يتم اتباعها عند بناء المزارع ويتم فرضها على المزارع الموجودة بالفعل.
وأوضح استشارى تربية وعلاج الدواجن أن الكثافة الكبيرة الموجودة في الدلتا هي التي تسبب الحالة الوبائية، فلابد من الاتجاه إلى الظهير الصحراوي.
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