شكرا لقرائتكم خبر عن «طلقني شكرًا»: إجبار البنت على الزواج مثل وضعها في كفن والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قالت أسماء أحمد فرغلي، منسقة مبادرة «طلقني شكرًا»، إن الفكرة جاءت لها بعد استسهال طلب الطلاق في المجتمع، وتزايد حالات الطلاق، مما جعلها تسعى لفكرة تحد من هذه الظاهرة.
وأضافت في مداخلة هاتفية ببرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN، أن أسباب الطلاق تختلف من بحري عن قبلي، وأن الصعيد مازال منتشرًا فيه الزواج المسمى بـ(الحلال المر) وهي إجبار البنت على زواج ابن عمها، أو الابن بزواج بنت خاله من أجل الحفاظ على الميراث.
وتابعت أن إجبار البنت على الزواج مثل وضعها في كفن وحسابها حساب الملكين، مضيفة: «البنت لو عنّست لدى الأعراب ملهاش غير إنها تتجوز من أقاربها».
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