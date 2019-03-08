شكرا لقرائتكم خبر عن «التموين»: إخطارات حذف غير المستحقين للدعم «للسلع فقط وليس الخبز» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء عمر مدكور، مستشار وزير التموين للتكنولوجيا ونظم المعلومات، إنه لم يتم حذف أي فرد من منظومة دعم الخبز حتى يوم 1 إبريل، لحين صدور قرارات أخرى.

وأضاف «مدكور» خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، في برنامج «نظرة»، المذاع على قناة «صدى البلد»، قائلًا: «إخطار إيقاف الدعم يخص السلع التموينية وليس الخبز، على اعتبار أن تكلفة الخبز لا يمكن تدبيرها لدى الكثير من المواطنين».