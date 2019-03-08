شكرا لقرائتكم خبر عن دواوين الوزارات × 24 ساعة.. الكهرباء: شحن العداد بـ"البلوتوث" أبريل المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية. وزارة الصحة: وزارة الصحة: وزيرة الصحة تحيل مدير معهد القلب للتحقيق لتقصيره فى أداء عمله وزارة التموين: وزارة التموين: "التموين": حذف غير المستحقين من دعم البطاقات التموينية هدفه العدالة الاجتماعية لإدراج الفئات الأولى بالرعاية.. ومن يتظلم لاستبعاده بسبب ارتفاع استهلاك الكهرباء عليه توفيق الأوضاع وزارة التضامن الاجتماعى: وزارة التضامن الاجتماعى: "التضامن" تبدأ صرف معاشات مارس المحولة إلى البنوك الأحد وزارة الأوقاف: وزارة الأوقاف: الأوقاف تعلن موعد اختبارات محفظى الجمعيات التابعة للتضامن الاجتماعى وزارة التربية والتعليم: وزارة التربية والتعليم: التعليم تعلن جاهزيتها للامتحان التجريبى الثانى لأولى ثانوى.. الاختبار تدريب عملى للطلاب على استخدام التكنولوجيا بالتعلم وبدون درجات.. الأسئلة مؤمنة وصعب اختراقها.. وتؤكد: جار تسليم التابلت لطلاب المدارس الخاصة وزير التنمية المحلية: وزير التنمية المحلية: فيديو.. وزير التنمية المحلية يبحث افتتاح مقر لمنظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية وزارة الإسكان: وزارة الإسكان: صور..فى أول مؤتمر بعد توليه منصبه.. وزير الإسكان يكشف بالأرقام تفاصيل حاجزى الإسكان الإجتماعى..ويؤكد: 70% من الحاصلين على الوحدات يتراوح دخلهم من 1000 لـ2000 جنيه.. الجزار: جهود رئيس الوزراء وراء نجاح المشروعات وزارة الزراعة: وزارة الزراعة: وزير الزراعة: لم نكتشف أى حالات جديدة مصابة بالعترة المستحدثة h5n2 وزارة التعليم العالى: وزارة التعليم العالى: وزير التعليم العالى يؤكد أهمية الاستفادة الكاملة من نظام التعليم اليابانى وزارة الكهرباء: وزارة الكهرباء: الكهرباء: شحن العداد بـ"البلوتوث" وتحويل الرصيد من الهاتف بدءًا من أبريل المقبل وزارة القوى العاملة: وزارة القوى العاملة: وزير القوى العاملة يبحث مع محافظ الوادى الجديد تشجيع الشباب على إقامة المشروعات وزيرة الهجرة: وزيرة الهجرة: وزيرة الهجرة تبحث مع حرم رئيس البرلمان اللبنانى الحفاظ على الهوية العربية

كانت هذه تفاصيل خبر دواوين الوزارات × 24 ساعة.. الكهرباء: شحن العداد بـ"البلوتوث" أبريل المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.