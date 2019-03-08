شكرا لقرائتكم خبر عن 22 مارس.. الجمعية العمومية العادية لنقابة أطباء الأسنان تناقش ميزانية 2017 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد النقابة العامة لأطباء الأسنان، الجمعية العمومية العادية لأعضائها، يوم الجمعة 22 مارس الجارى، بمقر دار الحكمة بجاردن سيتى. وتناقش الجمعية العمومية، التصديق على محاضر الجمعيات العمومية السابقة العادية، وغير العادية، ومناقشة واعتماد ميزانية عام 2017، وتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، وتعيين مراقب مالى جديد للنقابة.

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