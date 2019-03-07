الحماية المدنية تسيطر على حريق باخرة نيلية بكورنيش المعادى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح رجال الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، بعدما انتقلت 16 سيارة إطفاء من السيطرة على حريق هائل اندلع بمركب نيلى بكورنيش المعادى دون وقوع مصابين، وسط تمركز رجال الإطفاء لإجراء عمليات التبريد.
تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا من النجدة بنشوب حريق فى مركب نيلى، وعلى الفور أمر اللواء أسامة فاروق مدير الحماية المدنية بالقاهرة بانتقال رجال الأطفاء و تمت إخماد الحريق بالكامل.
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