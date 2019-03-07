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شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر أمنى: لا يوجد أى مصابين حتى الأن فى حريق باخرة المعادى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مصدر أمنى، أنه لا يوجد ضحايا أو مصابين حتى الآن فى الحريق الذى نشب فى المركب النيلى بكورنيش النيل فى منطقة المعادى، وسط تمركز سيارات الإسعاف فى محيط الحريق.
وأضاف المصدر، أن رجال الحماية المدنية حاصروا النيران من جميع الجهات واقتربوا من إخمادها .
تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغا من شرطة النجدة باندلاع حريق هائل فى مركب نيلى بكورنيش المعادى، وعلى الفور انتقل رجال الأطفاء لاخماده ويكافح رجال الأطفاء.
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