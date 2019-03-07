شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: 1700 مواطن يمتلكون سيارات BMW ويصرفون المقررات التموينية الشهرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء عمر مدكور مستشار وزير التموين للتكنولوجيا ونظم المعلومات، إن هناك 1700 مواطن يمتلكون سيارات BMW ورغم ذلك يصرفون المقررات التموينية الشهرية، موضحا: أن إجمالي عدد المواطنين الذين يحصلون على التموين ويمتلكون سيارات فارهة 8 ألاف شخص.
وأضاف مدكور، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على قناة "صدى البلد"، ان من ضمن الـ 8 ألاف الذين يمتلكون سيارات فارهة، يمتلك 1600 شخص سيارة مرسيدس، 2600 شخص فولكس واجن، و1400 شخص يمتلكون سيارات جيب و فرد واحد يمتلك سيارة هامر ويصرف بطاقة التموين.
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