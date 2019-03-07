الحفاظ على الهوية المصرية.. 10 بنود في اتفاق "الآثار والاتصالات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

وقعت وزارتا "الآثار و الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات، اتفاقية تعاون مشتركة لإطلاق "بوابة المحتوى الثقافي الرقمي المصري" على شبكة الإنترنت وإتاحته للعالم في صورة رقمية.

وتضم اتفاقية المشروع 10 أهداف أهمها:

ـ تأكيد الدور الرائد لمصر كمصدر إشعاع حضاري وثقافي.

ـ الحفاظ على التراث المصري للأجيال القادمة.

ـ إثراء المحتوى العربي الرقمي المتاح بصوره كافة.

ـ رفع كفاءة الصناعات الوطنية المرتبطة بالمحتوى وزيادة الفرص التصديرية لها.

ـ إتاحة خدمات المحتوى الثقافي للمجتمعات المصرية والعربية والأفريقية والدولية.

ـ إنشاء منصة "بوابة" الكترونية تضم كافة أجهزة التليفون المحمول والكمبيوتر و"الآي باد" و"التابلت"، لعرض المحتوى الثقافي.

ـ تأمين المحتوى باختيار واستخدام أفضل نظم إدارة الحقوق الرقمية.

ـ إتاحة المنصة الإلكترونية، الزيارات الافتراضية للمتاحف والمواقع الأثرية وهي سابقة لم تحدث من قبل.

ـ الحفاظ على إثراء المحتوى الثقافي الرقمي في سياق غني ومبدع.

ـ خدمة أهداف التنمية المستدامة والتحول لاقتصاد المعرفة والتواصل مع الحضارات والثقافات المختلفة.

حضر مراسم الاتفاق، الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي وقعها من جانب وزارة الآثار الدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ومن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندسة هالة الجوهري، مساعد الوزير لتنمية القدرات البشرية والمؤسسية.​