​المتحدث العسكري ينشر فيديو جديد إحياءًا لـ"يوم الشهيد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى: نشر العقيد تامر الرفاعي المتحدث العسكري للقوات المسلحة، على صفحته الرسمية بـ"فيسبوك"، برومو جديد لـ"يوم الشهيد". وتضمن الفيديو الذي نشره المتحدث العسكري، تسجيل صوتي للرائد أحمد الشبراوي وابنه قبل أيام قليلة من استشهاده، ومشاهد لأمهات وزوجات الشهداء. وتحتفل القوات المسلحة المصرية بيوم الشهيد في التاسع من مارس كل عام، وهو يوم الذي استشهد فيه الفريق عبدالمنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق.

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