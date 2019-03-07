برلمانية تتقدم ببيان عاجل للتحقيق في أسباب إقالة مدير معهد القلب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

كشفت النائبة إليزابيث شاكر، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب عّن عزمها التقدم ببيان عاجل لرئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، والدكتور عليَ عَبَد العال، رئيس مجلس النواب تطالب خلاله بتشكيل لجنة من لجنة الصحة البرلمان للتأكد من صحة بيان الوزارة بشأن إقالة دكتور جمال شعبان، مدير معهد القلب.

واتهمت "إليزابيث"، في تصريحات خاصة لمصراوي، وزيرة الصحة بأنها "تعمل بشكل عشوائي" منذ أن تولت المنصب- بحسب قولها- مضيفةً: "هي من عينت مدير معهد القلب وهي من أقالته، والبعض أصدرت بحقه أكثر من قرار تعيين ثم إقالة أو نقل، منها مدير عام الطب العلاجي، وكذلك مدير المؤسسة العلاجية".

ووصفت "شاكر"، قرارات وزيرة الصحة بأنه يشوبها "التخبط"، قائلةً: "لا تدار الأمور بالدول بهذا الشكل".

وتابعت: "وبعد نجاحه بهذا الشكل توقعت أن تتخذ وزيرة الصحة قرارًا بإقالته، وهذا ليست الواقعة الأولى"، متسائلةً: "هل مدة لا تصل لـ٦ أشهر كافية، لتقييمه".

واختتمت حديثها: "أنا حزينة على القرار ده، وهذا ليس لشخص مدير المعهد، بل على الخدمة التي كانت تقدم للمواطن، وهي لا تحتمل وجود حد ناجح بمكانه فهي لا تريد كفاءات خوفا من أن يكون بديلاً لها".

وكانت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، أصدرت قرارًا عاجلًا، اليوم الخميس، بإقالة الدكتور جمال شعبان، مدير المعهد القومي للقلب، وإحالته للتحقيق العاجل، نظرًا لتقصيره في مهام عمله، وتكليف الدكتور محمد أسامة، رئيس قسم جراحة القلب بالمعهد، بديلاً عنه.

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