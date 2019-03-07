"التعليم": المجمع التكنولوجي المتكامل خير مثال للتعاون المصري الإيطالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين محمد:

افتتح الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الخميس، ملتقى التوجيه الوظيفي "شغلانتي.. مستقبلي" بمجمع التعليم التكنولوجي المتكامل بقرية "دمو" بمحافظة الفيوم، بحضور اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم، والدكتور عبد الوهاب الغندور، المشرف على إدارة صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء.

وحضر الافتتاح فليتشي لونجومباردى رئيس وحدة التعاون بالسفارة الإيطالية نائبًا عن السفير الإيطالي، وفابيو مينيتي مدير وحدة الدعم الفني الإيطالية، ومحمد عبد الله وكيل مديرية التعليم بمحافظة الفيوم.

وتفقد المشاركون في الملتقى، عددًا من الورش الكهربائية والميكانيكية بمجمع التعليم التكنولوجي المتكامل، كما تفقدوا عروض الشركات التوضيحية حول الفرص الوظيفية المتاحة.

وقال مجاهد، إن المجمع التكنولوجي المتكامل خير مثال للتعاون المصري الإيطالي على أعلى مستوى؛ لتطوير مجال التعليم الفني، مضيفًا أن هناك مشروعًا في الوزارة للاستفادة من هذه المنتجات وتسويقها لصالح المدارس والطلاب.

وأكد أهمية النهوض بمجال التكنولوجيا التطبيقية الحديثة في مجال التعليم الفني؛ للحاق بركب التطور السريع في هذا المجال على المستوى العالمي.

وأضاف مجاهد، أن الهدف من نظام التعليم بالمجمع هو إعداد خريجين على مستوى فني عال لإمداد سوق العمل بهم في مختلف التخصصات، بمهارات تنافسية تساعدهم على الحصول على فرص عمل في سوق العمل الداخلي والخارجي حسب المواصفات والمعايير المستخدمة في دول الاتحاد الأوروبي.

ومن جانبه قال اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم، إن الملتقى يهدف إلى فتح قنوات للتواصل المباشر بين الطلاب والشركات والمصانع؛ لاطلاعهم على فرص العمل المتاحة بهذه المنشآت، إضافة إلى التعريف بمهارات الطلاب وإمكانية تطوير هذه المهارات بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل.

وأوضح المحافظ، أن ملتقى التوجيه الوظيفي يشارك في فعالياته أكثر من 30 شركة ومجموعة مصانع تعمل في مجالات مختلفة، وأكثر من 700 طالب وطالبة من المدارس الثانوية الصناعية والمدارس الاعدادية، كما يجري عقد ورش تعريفية للطلاب حول تنمية مهاراتهم البشرية.

وقال الدكتور عبد الوهاب الغندور، المشرف على إدارة صندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء، إن هذا الحدث يمثل عرضًا لمنتج النموذج التعليمي الذى أنشأ في مجمع الفيوم التكنولوجي، حيث إنه يلقى الضوء على جودة هذا المنتج وجاهزيته لسوق العمل المحلى والدولي وهذا هو المعيار الأساسي في الحكم على نجاح هذا النموذج الذي بدأ تعميمه فعلا تحت مظلة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بمسمى التكنولوجيا التطبيقية.

وأشار إلى "افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي أول مدرسة تكنولوجية وهي مدرسة العربي بالمنوفية منذ شهور قليلة ماضية والتي تجسد نموذجًا تطبيقيًا للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص للحفاظ على الاستدامة المالية لتعميم نماذج الصندوق".