"مستقبل وطن" ينظم مؤتمرًا ببني سويف لتأييد التعديلات الدستورية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

نظم حزب مستقبل وطن بمحافظة بنى سويف، الخميس، مؤتمرًا شعبيًا حاشدًا في مركز الواسطى، بمركز الشباب؛ لشرح موقف الحزب المؤيد للتعديلات الدستورية، لتحقيق التقدم والازدهار والحفاظ على المكتسبات عهد الرئيس السيسي، والتي تنبئ بمستقبل باهر للأجيال القادمة.

وقال النائب حسام العمدة، أمين الحزب بالمحافظة: "من فضل الله أن من علينا بالرئيس السيسي، الذى نقل مصر نقلة حضارية غير عادية وحقق إنجازات لم يكن أحد يحلم بها، منها محطات الكهرباء العملاقة والمزارع السمكية والصوب الزراعية والإسكان الاجتماعي وتطوير العشوائيات ورصف الطرق.

وتابع أن "الرئيس تسلم البلاد ورصيدها الاحتياطي صفر ورغم كل المؤامرات التي تحاك بنا من أعداء الوطن في الداخل والخارج إلا أنه لم يكل ولم يمل وواصل العمل بثبات منقطع النظير في الوقت الذى حافظ فيه على كرامة الإنسان المصري وأهتم بصحته".

وأكد النائب بدوى النويشى، أمين عام الحزب المساعد، أنه يؤيد التعديلات الدستورية قائلاً: "نعم للدستور لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والأمني".

ولفت إلى أن مصر أصبح لها وضعًا مميزًا على المستويين الأفريقي والعالمي بعد تولى الرئيس السيسي، والجميع مُطالب بحل مشاكل المواطنين ومواجهة الشائعات المدمرة بالتكاتف والتلاحم والعمل دون الالتفات للصغائر.

وأوضح أن الشعب المصري كله مع الدولة والرئيس السيسي، ولكن المواطن يحتاج إلى من يأخذ بيده وهذا دور حزبنا خلال الفترة المقبلة".

وشدد على حتمية التعديلات الدستورية لتحقيق الاستقرار على جميع المستويات، قائلاً: "مصر ليست أول ولا آخر دولة تقوم بتعديل الدستور، فجميع الدولة تقدم على ذلك لصالح شعوبها وبالنسبة لنا فنحن جميعا في حرب ضد الإرهاب".

جاء ذلك بحضور النائب حسام العمدة، أمين عام الحزب بالمحافظة، والنائب بدوى النويشى، الأمين المساعد، والدكتور شريف عبدالمنعم، الأمين المساعد، والدكتور باسل غريب أمين العضوية، وأحمد جاد المولى، أمين التنظيم، وعمرو شحاته، أمين العلاقات العامة، ومحمد طه طحاوى، أمين الفلاحين، وأحمد نعمانى، أمين الشئون المالية والإدارية.