مصدر أمني: لا يوجد مصابين في حريق "مركب المعادي" حتى الآن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

قال مصدر أمني مسؤول إنه لم يتم تسجيل أي حالات إصابة -حتى الآن- جراء الحريق الذي اندلع في مركب نيلي بمنطقة المعادي، مساء الخميس.

أضاف المصدر -الذي رفض نشر اسمه- أن قيادات الإدارة العامة للحماية المدنية وصلت موقع الحريق برئاسة اللواء أسامة فاروق مدير الحماية المدنية بالقاهرة، مدعومين بعدد من سيارات الإسعاف.

تلقى مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إخطارا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من مركب نيلي أمام أكاديمية السادات بكورنيش المعادي.

ودفع مساعد وزير الداخلية للحماية المدنية بـ12 سياراة إطفاء ولانشات إطفاء من الإدارة العامة والجيزة؛ للعمل على محاصرة ألسنة النيران، وإخماد الحريق لاسيما مع ارتفاع ألسنة اللهب وتحول المركب إلى "كتلة نار".