12 سيارة إطفاء ولانشات إطفاء لإخماد حريق "مركب المعادي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: يسابق رجال الحماية المدنية الزمن لإخماد حريق هائل اندلع في مركب نيلي بكورنيش المعادي، مساء الجمعة. تلقى مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إخطارا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من مركب نيلي أمام أكاديمية السادات بكورنيش المعادي. ودفع مساعد وزير الداخلية للحماية المدنية بـ12 سياراة إطفاء ولانشات إطفاء من الإدارة العامة والجيزة؛ للعمل على محاصرة ألسنة النيران، وإخماد الحريق لاسيما مع ارتفاع ألسنة اللهب وتحول المركب إلى "كتلة نار". وانتقل اللواء أسامة فاروق مدير الحماية المدنية بالقاهرة إلى محل الحريق، في الوقت الذي وصلت سيارات إسعاف موقع البلاغ للتدخل في حالة الطوارئ.

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