محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: دفع اللواء علاء عبد الظاهر مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بتعزيزات إضافية لموقع حريق هائل اندلع بمركب نيلي بمنطقة المعادي، مساء الخميس. تلقى مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إخطارا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من مركب نيلي أمام أكاديمية السادات بكورنيش المعادي. ودفع مدير الحماية المدنية بالقاهرة بـ8 سيارت إطفاء لمحاصرة ألسنة النيران، وإخماد الحريق.

كانت هذه تفاصيل خبر 50 ثانية رعب على كورنيش المعادي.. والمطافئ تدفع بتعزيزات إضافية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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