حريق هائل في مركب نيلي بالمعادي.. والحماية تدفع بـ8 سيارات إطفاء



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - فتحي سليمان ومحمد شعبان: اندلع حريق هائل في مركب نيلي بمنطقة المعادي، مساء الخميس، وسط تصاعد الأدخنة وارتفاع ألسنة النيران. تلقى مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إخطارا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من مركب نيلي بكورنيش المعادي. ودفع مدير الحماية المدنية بالقاهرة بـ8 سيارت إطفاء لمحاصرة ألسنة النيران، وإخماد الحريق.

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