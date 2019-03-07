أخبار مصر | كواليس ما قبل إقالة مدير معهد القلب.. وزيرة الصحة: "انت وسخت المعهد.. متنساش نفسك"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كواليس ما قبل إقالة مدير معهد القلب.. وزيرة الصحة: "انت وسخت المعهد.. متنساش نفسك" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، كواليس أسباب قرار الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إقالة الدكتور جمال شعبان عميد المعهد القومي للقلب.

وقال النشطاء: إن "الجولة المفاجئة التي قامت بها الوزيرة للمعهد نهاية فبراير الماضي، شهدت مناوشات من جانب هالة زايد، وتصعيدا ضد المدير".

وأضاف النشطاء: "الوزيرة قالتله انت وسخت المعهد لما جيت.. المعهد مكنش كدا، فرد الدكتور جمال: حضرتك كدا بتهدمى مجهود عمال وتمريض وأطباء بكلامك دا".

وعلقت الوزيرة: "متنساش نفسك انت بتكلم وزيرة"، وهنا رد الدكتور جمال، قائلا: "وزيرة على عيني وراسي يا فندم بس كلام سيادتك لا ينطبق على أرض الواقع.. انا مستلم المعهد خرابة'''.

كانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أصدرت قرارًا بإقالة الدكتور جمال شعبان عميد المعهد القومي للقلب.

وأوضحت مصادر، أنه تم تعيين الدكتور محمد أسامة، رئيس قسم جراحة القلب بالمعهد، مديرًا لمدة 3 أشهر قابلة للتجديد، لافتة إلى وجود خلافات بين الوزيرة والدكتور جمال شعبان، منذ اليوم الأول لتعيينه.

وأضافت أن "نجاح جمال شعبان لم يُعجب الوزيرة، خاصة مع حالة الحب الشديدة التي يتمتع بها، سواء داخل المعهد أو خارجه بين منظمات المجتمع المدني والمهتمين بالقطاع الصحي، وكذا وسائل الإعلام".

وقالت مصادر: إن "قرار الإقالة مخططًا له منذ فترة طويلة، وكان سيصدُر عاجلًا أم آجلًا".