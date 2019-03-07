أخبار مصر | بعد إقالة عميد معهد القلب.. برلمانية توجه أسئلة نارية لـ"وزيرة الصحة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد إقالة عميد معهد القلب.. برلمانية توجه أسئلة نارية لـ"وزيرة الصحة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتقدت النائب إيناس عبدالحليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، قرار الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اليوم الخميس، بإقالة الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب، مؤكدة أن الدكتور جمال شعبان من أفضل الدكاترة وبشهادة الجميع ويعمل على خدمة المريض وتطوير المعهد.

وأكدت "عبدالحليم" في تصريح خاص لبوابة "الخليج 365" أنها ستقوم بجميع توقيعات من أعضاء مجلس النواب، بعدم إيقاف عميد المعهد، الذي يثبت كفاءته وجدارته في العمل وخدمة المرضى، مشيرة إلى أن بيان وزارة الصحة الصادر منذ قليل، غير مقنع تمامًا لأن عميد المعهد لم يتأخر عن عمليات مثلما ذكر البيان، وأنه لم يصدر منه أي شكوى، قائلة: ولو نفترض إن العمليات تأخرت من شهر، ليه كنتي ساكته عنه؟، ومعملتيش تحقيق معاه ليه من بدري؟، ولا ده بقى اللي بنعينه وقت اللزوم، ولو هيتحقق مع العميد لازم يتحقق معاكي انتي كمان؛ لأن كنتي ساكته عنه الفترة اللي فاتت".

وتساءلت "عبدالحليم": هو إزاي نقيل مسؤول قبل مانحقق؟، مضيفة: "المفروض تحققي معاه وبعدين تظهري نتيجة التحقيق"، لافته إلى أنها ستقوم بجمع توقيعات من النواب حتى يعود عميد المعهد إلى العمل مره أخرى

ويناقش البرلمان برئاسة الدكتور على عبدالعال خلال الجلسة العامة والمُقرر انعقادها الأحد القادم 17 طلب مناقشة عامة مُقدم من النواب، أبرزهم طلب النائب محمد زكريا محي الدين وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تفتت الحيازات الزراعية وماله من أثر سلبي على القطاع الزراعي، ومناقشة طلب النائب أيمن أبو العلا وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن آليات تنفيذ مبادرة حياة كريمة، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن صناعة الثقافة كونها مشروعًا قوميًا.

كما يناقش طلب عن سياسة الحكومة بشأن ربط التعليم الجامعي بمتطلبات سوق العمل، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن ظاهرة نقص أعداد الأطباء بوزارة الصحة، ومناقشة طلب النائب محمد صلاح عبد البديع وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تحسين الأوضاع المالية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمراكز البحثية.

وتناقش الجلسة، طلب النائب سمير رشاد أبو طالب وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن الانتهاء من المخططات التفصيلية للقري والمدن لتسهيل إجراءات تراخيص المباني، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن تطوير مزلقانات السكة الحديد بمحافظة المنيا، ومناقشة طلب النائب عبد الباقي تركيا وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تسعير أراضي وضع اليد، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن مصير الحسابات الختامية لموازنات المجلس الأعلى للصحافة والمؤسسات الصحفية واتحاد الإذاعة والتليفزيون في ظل الموازنات المستقلة التي تم تخصيصها للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، ومناقشة طلب النائبة أمال رزق الله وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن حماية الآثار من السرقة والنهب.

وتناقش الجلسة، طلب النائب فوزي إسماعيل وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تفعيل قانوني الهيئات الرياضية والشبابية فيما يخص فواتير المياه والكهرباء والغاز، ومناقشة طلب النائبة نادية هنري وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن سبل الاستفادة من القمامة، ومناقشة طلب النائبة إيناس عبد الحليم وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تطوير منظومة تسويق القطن المصري والحفاظ على المساحة المزروعة منه، ومناقشة طلب النائب عمرو الأشقر وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن صندوق العاملين بالجامعات الحكومية لغير أعضاء هيئة التدريس، ومناقشة طلب النائب محمد حبيب وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تحويل المستشفيات التكاملية إلى مستشفيات نوعية أو مركزية، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن زيادة الارتفاعات داخل الحيز العمراني خاصة في المدن الجديدة.

