أخبار مصر | رئيس تحرير "الخليج 365": وزيرة الصحة تتفنن في تعيين الفشلة.. وجمال شعبان متميز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس تحرير "الخليج 365": وزيرة الصحة تتفنن في تعيين الفشلة.. وجمال شعبان متميز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استنكر الدكتور مصطفى ثابت، رئيس تحرير "بوابة الخليج 365"، قرار الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إقالة الدكتور جمال شعبان عميد المعهد القومي للقلب.

وقال "ثابت" في تصريحات عبر صفحته علي فيسبوك، اليوم الخميس: "وزيرة إفشال الصحة في مصر تواصل إبعاد المتميزين وآخرهم مدير معهد القلب، وللعلم هي تتفنن في تعيين الفشلة كوكلاء وزارة في المحافظات كافة".

وتابع: "وزيرة فاشلة منذ أول يوم، وأعتقد أنها ستغادر مع أول تعديل وزاري".

كانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أصدرت قرارًا بإقالة الدكتور جمال شعبان عميد المعهد القومي للقلب.

وأوضحت مصادر، أنه تم تعيين الدكتور محمد أسامة، رئيس قسم جراحة القلب بالمعهد، مديرًا لمدة 3 أشهر قابلة للتجديد، لافتة إلى وجود خلافات بين الوزيرة والدكتور جمال شعبان، منذ اليوم الأول لتعيينه.

وأضافت أن "نجاح جمال شعبان لم يُعجب الوزيرة، خاصة مع حالة الحب الشديدة التي يتمتع بها، سواء داخل المعهد أو خارجه بين منظمات المجتمع المدني والمهتمين بالقطاع الصحي، وكذا وسائل الإعلام".

وقالت مصادر: إن "قرار الإقالة مخططًا له منذ فترة طويلة، وكان سيصدُر عاجلًا أم آجلًا".