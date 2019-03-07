أخبار مصر | مقترح جديد بتصويت الصحفيين إلكترونيًا بالانتخابات

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قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان المرشح لمقعد نقيب للصحفيين، إنه حال فوزه في الانتخابات المقبلة، سيعرض على مجلس النقابة المقبل، دراسة التصويت للزملاء إلكترونيًا بالانتخابات، وتقنين الأمر.

وأضاف خلال لقائه أسرة تحرير"بوابة الأهرام"، اليوم، ضمن جولاته الانتخابية، أن التصويت الإلكتروني حال تطبيقه، سيرفع معدل المشاركة بالانتخابات، والتي قد تصل إلى 65%، مطالبًا كافة أعضاء النقابة بالمؤسسات الصحفية، بالنزول 15 مارس الجاري، والمشاركة بالانعقاد الثاني للجمعية العمومية والانتخابات، وذلك من أجل تقديم نظرة للمجتمع عن الصحفيين وما يتم تقديمه خلال انتخاباتهم.

وكانت أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، برئاسة جمال عبدالرحيم، عن تأجيل انعقاد الجمعية العمومية لعدم اكتمال النصاب القانوني لها، بحضور 716 عضوًا، بينهم 20 باللجنة الفرعية بالإسكندرية، وذلك أسبوعين، على أن تنعقد 15 مارس الجاري بحضور 25+1.

وينعقد الاجتماع الثاني للجمعية العمومية، بعد أسبوعين يوم 15 مارس الجاري، ويكتمل النصاب القانوني بحضور ربع عدد الأعضاء، على أن يبدأ تسجيل الحضور من 10 صباحًا حتى 12 ظهرًا، والمد ساعة ثم ساعة أخرى، وذلك بالسرادق المُقام أمام مبنى النقابة، ويبدأ التصويت عقب اجتماع الجمعية العمومية في اللجان المُوزعة داخل مبنى النقابة، ثم الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.

وفي حالة الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد، حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 16 مارس.

وتُجرى الإعادة على منصب النقيب في الاجتماع الثاني، على أن يبدأ التصويت الـ3 عصرًا حتى الـ7 مساءً في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة.