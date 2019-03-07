أخبار مصر | رشوان: الخدمات التي أقدمها للصحفيين ليست رشاوى انتخابية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رشوان: الخدمات التي أقدمها للصحفيين ليست رشاوى انتخابية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان المرشح لمقعد نقيب الصحفيين، إن ما سيقدمه من خدمات للزملاء أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، هي في الأساس حقوق وليست رشاوى انتخابية، مؤكدًا أنه يعتزم حال فوزه ونيل ثقة الزملاء، العمل على توفير خدمات ذات جودة عالية لجميع الزملاء، سواء في العلاج أو في الإسكان أو غير ذلك خدمات تقدمها النقابة.

ووصف "رشوان" مشروع العلاج بالنقابة بـ"البائس"، وأنه حال فوزه سيقوم بإعادة النظر فيه، بما يعود بالنفع على الجميع، وضمان حق كل زميل خدمة علاجية متميزة مقابل رسوم مناسبة.

جاء ذلك خلال لقاء "رشوان"، اليوم، بأسرة تحرير بوابة الأهرام، ضمن جولاته الانتخابية.

وكانت أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، برئاسة جمال عبدالرحيم، عن تأجيل انعقاد الجمعية العمومية لعدم اكتمال النصاب القانوني لها، بحضور 716 عضوًا، بينهم 20 باللجنة الفرعية بالإسكندرية، وذلك أسبوعين، على أن تنعقد 15 مارس الجاري بحضور 25+1.

وينعقد الاجتماع الثاني للجمعية العمومية، بعد أسبوعين يوم 15 مارس الجاري، ويكتمل النصاب القانوني بحضور ربع عدد الأعضاء، على أن يبدأ تسجيل الحضور من 10 صباحًا حتى 12 ظهرًا، والمد ساعة ثم ساعة أخرى، وذلك بالسرادق المُقام أمام مبنى النقابة، ويبدأ التصويت عقب اجتماع الجمعية العمومية في اللجان المُوزعة داخل مبنى النقابة، ثم الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.

وفي حالة الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد، حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 16 مارس.

وتُجرى الإعادة على منصب النقيب في الاجتماع الثاني، على أن يبدأ التصويت الـ3 عصرًا حتى الـ7 مساءً في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة.