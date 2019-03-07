أخبار مصر | تحت رعاية الرئيس.. انطلاق فعاليات ملتقى الشباب العربي والأفريقي 16 مارس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحت رعاية الرئيس.. انطلاق فعاليات ملتقى الشباب العربي والأفريقي 16 مارس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق فعاليات ملتقى الشباب العربي والأفريقي، من مدينة أسوان، في الفترة من (16- 18 مارس 2019)، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

ويهتم الملتقى بالقضايا المتعلقة بواقع ومستقبل المنطقة العربية والقارة الأفريقية، حيث يناقش المشاركون فيه من خلال الجلسات موضوعات مستقبل البحث العلمي وخدمات الرعاية الصحية، وأثر التقنية الحديثة والابتكار في أفريقيا والمنطقة العربية، إلى جانب عقد مائدة مستديرة لإجراء حوار بين المشاركين حول سبل الاستفادة من وادي النيل كممر للتكامل العربي والأفريقي، وكذلك تعقد ورشة عمل عن "تنمية منطقة الساحل"، بالإضافة إلى إقامة ورشتي عمل لريادة الأعمال إحداهما بعنوان "كيف تكون رائد أعمال ناجح"، والأخرى بعنوان "ريادة الأعمال الاجتماعية من منظور أفريقي".

تدور أجندة الملتقى حول العديد من القضايا والموضوعات التي تهم الشباب العربي والأفريقي، خاصةً في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي عام 2019.

كما تتنوع أشكال الفعاليات خلال الملتقى بين جلسات نقاشية وورش عمل وطاولات مستديرة تضم القادة من الشباب وصُناع القرار في حوار مفتوح عن أهم ما يشغل الشباب في العالم العربي والقارة السمراء.

كما يضم الملتقى العديد من الفعاليات الثقافية والترفيهية؛ حيث تُقام جولات سياحية للمشاركين في مدينة أسوان احتفالاً بكونها عاصمة الشباب الإفريقي لعام 2019.

وتم فتح باب التسجيل لحضور الملتقى في عاصمة الشباب الأفريقي "أسوان" حتى 25 فبراير 2019، ويتزين شعار الملتقى بألوان متعددة مستمدة من ثقافة وروح مدينة أسوان؛ المنطقة الحضارية التي طالما ظلت بوابة مصر على أفريقيا.

ومنتدى شباب العالم، والذي يُقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو حدثٌ سنويٌ عالميٌ أُقيمت آخر فعالياته بمدينة شرم الشيخ، نوفمبر ٢٠١٨. وكان المنتدى قد انطلق عام ٢٠١٧ في نسخته الأولى بدعوة من شباب مصر لشباب العالم؛ ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع.

وقد شهد المنتدى في نسخته الثانية لعام 2018 مشاركة أكثر من ٥٠٠٠ من شباب العالم؛ للتعبير عن آرائهم والخروج بتوصيات ومبادرات، في حضور نُخبة من زعماء وقادة العالم والشخصيات المؤثرة، ويعد ملتقى الشباب العربي والأفريقي أحد منصات منتدى شباب العالم.