أخبار مصر | ضياء رشوان: مفاجأة جديدة للصحفيين قريبًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضياء رشوان: مفاجأة جديدة للصحفيين قريبًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الكاتب الصحفي ضياء رشوان المرشح لمقعد نقيب الصحفيين، عن مفاجأة جديدة، سيتم الإعلان عنها قريبًا للزملاء الصحفيين، وذلك بعد الانتهاء من المفاوضات حولها، والتي تتمثل في توفير وحدات سكنية لكافة الشرائح للزملاء الصحفيين أعضاء الجمعية العمومية للنقابة.

جاء ذلك خلال لقاء "رشوان"، اليوم، بأسرة تحرير بوابة الأهرام، ضمن جولاته الانتخابية.

وكانت أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، برئاسة جمال عبدالرحيم، عن تأجيل انعقاد الجمعية العمومية لعدم اكتمال النصاب القانوني لها، بحضور 716 عضوًا، بينهم 20 باللجنة الفرعية بالإسكندرية، وذلك أسبوعين، على أن تنعقد 15 مارس الجاري بحضور 25+1.

وينعقد الاجتماع الثاني للجمعية العمومية، بعد أسبوعين يوم 15 مارس الجاري، ويكتمل النصاب القانوني بحضور ربع عدد الأعضاء، على أن يبدأ تسجيل الحضور من 10 صباحًا حتى 12 ظهرًا، والمد ساعة ثم ساعة أخرى، وذلك بالسرادق المُقام أمام مبنى النقابة، ويبدأ التصويت عقب اجتماع الجمعية العمومية في اللجان المُوزعة داخل مبنى النقابة، ثم الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.

وفي حالة الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد، حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 16 مارس.

وتُجرى الإعادة على منصب النقيب في الاجتماع الثاني، على أن يبدأ التصويت الـ3 عصرًا حتى الـ7 مساءً في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة.