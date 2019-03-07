مصر | الدفع بـ8 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق مركب نيلي في المعادي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الدفع بـ8 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق مركب نيلي في المعادي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشب منذ قليل، حريق ضخم بمركب نيلي بكورنيش المعادى، وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية بـ8 سيارات إطفاء؛ لإخماده.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا من شرطة النجدة بنشوب حريق ضخم فى مركب نيلي وعلى الفور انتقل رجال الإطفاء لإخماده، وقال مصدر أمنى مسؤول أن الحريق ضخم ويكافح رجال الحماية المدنية لإخماده، وجارٍ الوقوف على ملابساته والتأكد من وجود ضحايا من عدمه.