مصر | بالفيديو: سيارة تدهس شابين بوسط البلد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالفيديو: سيارة تدهس شابين بوسط البلد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصيب شابان بجراحات بالغه، نتيجة تهور قائد سيارة مسرعه بطريق 26 يوليو بوسط البلد، وعلى الفور قام الماريين عبر الطريق بحملهم والذهاب بهم الى أقرب وحده صحية لإسعافهم جراء ماحدث.

بداية الواقعة كانت لفيديو أحد المحلات التجارية بوسط البلد، عندما التقطت عدسات الكاميرا إستصدام سيارة كانت تسير بسرعه جنونيه قامت بإصطدام شابين، وإحداث بهم كسور ومضاعفات بالغه أدت الى دخولهم فى حالة إغماء، حيث أصطدم الأول بأحد عمدان الإناره، والأخر بأحد المحلات التجارية.

وفى ذات السياق فقد تبلغ لنجدة قسم الأزبكية برئاسة المقدم محمد رضا رئيس مباحث القسم، بوجود حادث مروري ونقل مصابين الى أقرب مستشفى بالمحيط جراء سرعه جنونية لأحد السيارات دون إهتمام الأخيره بأشارات المرور.

تحرر محضر بالواقعة، وجاري البحث عن قائد السيارة من خلال كاميرات المراقبه.