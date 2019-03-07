انت الان تتابع التسمم والاختناق والغاز..أخطار تهدد حياة 20 ألف طالب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

سيناريو إخلاء المدارس تكرر 5 مرات والغضب يسيطر على الأهالى.. وبيان عاجل أمام "النواب" والتعليم: الحل لدى مسؤولي شركة المياه.. وشركة المياه: لا يمكن نقل المحطة

"التسمم والغاز والعناية المركزة".. خطر يهدد حياة طلاب 11 مدرسة داخل مجمع مدارس السيوف شرق الإسكندرية، وأصبح كأنه "تيرم مكرر" عليهم، بعد تسرب غاز الكلور أمس الأربعاء، للمرة الخامسة، ليصبح الخوف والمرض صديفين للصغار خلال يومهم الدراسى، فلم يعد عنصر الآمان منوافر، وعلى الرغم من تكرار الواقعة، إلا أن الغموض لا يزال الحال، والتعتيم بشأن الوقائع هو المسيطر على الموقف، إذ لا يوجد سوى ردا واحدا من قبل شركة المياه، التى دائما ما تنفى الخبر، وتؤكد سلامة المياه أو إعلان أسباب مختلفة لتسرب الغاز، مع اعتياد إطلاق الوعود وتكرارها.

الأزمة تكررت 5 مرات تعد واقعة تسريب الغاز وإصابة 48 طالباً ومُعلمة باختناقات نتيجة تسرب غاز الكلور وإخلاء 11 مدرسة وانهاء اليوم الدراسي، هى المرة الخامسة التي تكشف القصور بمحطة مياه السيوف، وسط مطالبات بمحاسبة المقصرين، حيث تم نقل 11 حالة ومعلمة، لمستشفى جمال عبدالناصر والباقي موزعين على مستشفيات طلبة

الأزمة تكررت 5 مرات

تعد واقعة تسريب الغاز وإصابة 48 طالباً ومُعلمة باختناقات نتيجة تسرب غاز الكلور وإخلاء 11 مدرسة وانهاء اليوم الدراسي، هى المرة الخامسة التي تكشف القصور بمحطة مياه السيوف، وسط مطالبات بمحاسبة المقصرين، حيث تم نقل 11 حالة ومعلمة، لمستشفى جمال عبدالناصر والباقي موزعين على مستشفيات طلبة سبورتنج وشرق المدينة وصدر المعمورة والأميري.

إصابة 6 تلاميذ في فبراير الأسود

أصبح شهر فبراير تميمة للكوارث لدى المصرين، وكان غاز الكلور أحد المنافسين، إذ شهد 12 فبراير الماضى، إصابة 6 طلاب في مجمع مدارس السيوف، بسبب وجود تسرب غاز الكلور من محطة مياه السيوف، وتم نقلهم لمستشفى طلبة سبورتنج بينهم حالة لوحدة طب أسرة السيوف، بينما شعر عشرات التلاميذ بضيق فى التنفس، وتم إسعاف عدد منهم داخل المدرسة قبل انتهاء اليوم الدراسي، وإخلاء المدارس من الطلاب.

وأكد الدكتور محمد أبو سليمان، وكيل وزارة الصحة، بالإسكندرية، آنذاك، أن مهندسي وكيميائيين الرصد البيئي بجهاز شئون البيئة التابع لمجلس الوزراء، قاموا بعمل قياسات الهواء بمدارس المنطقة وعنابر محطة السيوف للمياه، وبينت القياسات إنها "صفر"، وأضاف أنه لم يحدث أي انفجار لمستودع الكلور أو خلافه كما ذكر بالادعاء.

هلع وفزع فى نوفمبر

وفى نوفمبر من العام الماضي، سطرت حالة من الهلع على أهالى وتلاميذ مجمع المدارس، إثر تسرب غاز من محطة مياه الشرب شرق المدينة، وأصيبت 3 طالبات تم نقلهن الى المستشفى لتلقى العلاج، وتم إخلاء 10 مدارس وعلاج عشرات الحالة بالمدرسة.

إصابة 80 طالبا

لا ينسى أحد، إصابة 80 طالب وطالبة بتسمم نتيجة استنشاق مادة كيميائية فى مارس 2016، نتج عنها نقل 32 حالة مصابة وإغماءات واختناق والباقى بتسمم، وتم نقل 30 طالبا من المصابين بحالات اختناق إلى مركز السموم بالمستشفى التعليمى بجامعة الإسكندرية "الأميرى"، بالإضافة إلى نقل الباقين لمستشفى جمال عبد الناصر للتأمين الصحي، وتم إلغاء اليوم الدراسي.

إخلاء 5 مدارس

في 3 يناير من عام 2017، أصيب طلاب المجمع باختناقات بسبب تسريب مادة كيميائية من محطة الشرب "غاز الكلور"، وتقرر إخلاء 5 مدارس فقط في مجمع السيوف، بعد إصابة 25 طالبا باختناقات.

الأهالى غاضبون والطلاب خائفون

عبر عدد من أولياء أمور الطلاب عن غضبهم بشأن تكرار الواقعة، الأمر الذي يصيب أبناءهم بالخوف والفزع والقلق، مطالبين بإيجاد حلول جذرية لمنع تكرار تلك الواقعة، وإن تطلب الأمر غلق المحطة أو نقلها.

قال محمد سعيد ولى أمر طالبة بمدرسة فاطمة الزهراء، ووافقه في الرأي السيد جمعة ولي أمر تلميذة بمدرسة إيزيس الثانوية، إن واقعة تسرب الكلور صباح الأربعاء، ليست الأولى، و"أصبحنا لا نأمن على أبنائنا وهم يشعرون بالخوف عند الذهاب لمدارسهم"، مشيرإ إلى أنه عقب تداول خبر تسريب الغاز انتابنهم الخوف، مطالبا بإيجاد حلول عاجلة لتوفير الأمان لأبنائنا.

سموم الإسكندرية: استنشاق الكلور يصيب بالتسمم

قالت الدكتورة سارة الغيطاني، أستاذ بمركز السموم بكلية الطب جامعة الإسكندرية، إن استنشاق غاز الكلور يؤدي إلى إصابة من يتعرضون له باختناق ويتحول إلى تسمم، ولا بد من نقل الشخص المصاب وبخاصة مرضى الربو، وكذلك في حال شعور المصابين بسرعة أو ضيق التنفس والكحة المستمرة، ومرضى حساسية الصدر لمركز السموم لتلقي العلاج.

وأضافت الغيطاني، أن من أعراض الإصابة بالتسمم نتيجة استنشاق الكلور عبارة عن التهاب بالحلق وسعال شديد وتهيج وحرق واحمرار بالعين والبشرة وسرعة بالتنفس وصفير بالصدر وانخماص بالرئة.

ونصحت بغسل العين جيدا بمياه جارية مدة لا تقل عن 15 دقيقة مع العرض على طبيب رمد، ونقل المصاب لأقرب مركز سموم ليوضع المريض على أكسجين وجلسات الاستنشاق وأخذ العلاج اللازم.

تسرب الغاز أمام مجلس النواب

وصف المهندس فرج عامر، عضو مجلس النواب، الحادث بالمتكرر ولا بد من إيجاد حلول للقضاء على هذه الظاهرة التي تكررت 5 مرات من قبل، وأسفرت عن إصابة العشرات، معلناً تقدمه ببيان عاجل للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب بشأن تكرار هذه الواقعة، لأنها تثير الذعر بين المواطنين وتكرر للمرة الخامسة على التوالى.

وأشار خلال بيانه إلى وجود أزمة في مواسير الغاز في المنطقة، مشدداً على ضرورة إجراء تحقيق فورى ومحاسبة المقصرين فى تركيب شبكات الغاز، حتى لا تتكرر هذه "الكارثة" مرة أخرى، بجانب عمل دوريات صيانة.

التعليم: لا يمكننا نقل 11 مدرسة

قال يوسف الديب مدير إدارة شرق التعليمية، إن حلول تفادي تسرب غاز الكلور بيد مسؤولي شركة مياه الشرب، ومن غير المعقول نقل 11 مدرسة تخدم نحو 20 ألف طالب لتفادى تكرار الواقعة، مشيراً إلى وجود حلول تكنولوجية لمنع تكرارها.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"التحرير"، أنه الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، عقد اجتماعاً مع مسؤولي شركة مياه الشرب، لمناقشة الأزمة لطرح الحلول المناسبة ومنع تكرار واقعة تسريب غاز الكلور.

محافظ الإسكندرية يحذر

حذر الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، مسئولي شركة مياه الشرب، من تكرار واقعة تسرب غاز الكلور وعقد اجتماعاً مع المسؤولين لوضع الحلول العلمية حيث تم التشديد على الشركة بعدم تكرار الواقعة مستقبلا والتنبيه عليهم باتخاذ كافة التدبير اللازمة ومراعاة أقصى طرق الوقاية والأمن حفاظا على سلامة المواطنين.

شركة مياه الشرب: لا يمكن غلق المحطة

أرجعت مياه شرب الإسكندرية، برئاسة المهندس أحمد جابر رئيس شركة المياه، حدوث الواقعة بسبب شرخ مفاجئ فى إحدى خطوط غاز الكلور لأجهزة الحقن المغذية لمراحل انتاج المياه لمحطة السيوف، وأنه تم السيطرة على الكسر خلال دقيقة واحدة وتشغيل وحدة معالجة التسرب أوتوماتيكياً ووجود انبعاث بسيط لرائحة الكلور.

وأكد "جابر"، أن هناك صيانة دورية تتم لمحطة المياه، مشيراً إلى صعوبة نقل المحطة أو غلقها لأنها تخدم مليون و300 ألف نسمة وتنتج نحو 850 ألف متر مكعب من المياه يومياً، موضحاً أنها تعد من أكبر وأهم المحطات ليس فى مصر فحسب وإنما على مستوى الشرق الأوسط.