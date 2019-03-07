شكرا لقرائتكم خبر عن «جودة التعليم» تعتمد 3 كليات و68 مدرسة و70 معهدًا أزهريًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدر مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد برئاسة الدكتورة يوهانسن عيد قراراً باعتماد ثلاث كليات، هي (كلية الطب جامعة عين شمس – كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان – كلية الحاسبات والمعلومات جامعة الفيوم). كما قرر المجلس اعتماد 68 مدرسة بالتعليم قبل الجامعي، و70 معهداً أزهرياً موزعة على 22 محافظة بالجمهورية.

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