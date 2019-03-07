شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يحيل 8 أطباء وصيادلة بقرية السرايا للتحقيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، ٨ أطباء وصيادلة بقرية السرايا بمركز كفرالشيخ للتحقيق، وذلك لتغيبهم عن العمل.

وبالمرور على القرية تبين أن مستوى النظافة بوجه عام بالقرية جيد، وشوارع القرية الجانبية بحالة سيئة بسبب مياه المطر، ووجود بعض أعمدة الكهرباء بها ميول وتحتاج رفع كفاءة، ووجود مصرف صرف زراعي أمام مبنى الوحدة الصحية تتراكم به القمامة، وتوجد تراكمات للقمامة بشوارع القرية، كما تلاحظ أن بعض بيارات الصرف الصحي مغطاة بكاوتش سيارات، وذلك بناءً على تقرير المتابعة الميدانية، تنفيذاً لتكليفات محافظ كفرالشيخ.

وكلف محافظ كفرالشيخ، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ ورئيس قطاع الكهرباء ووكيل وزارة الري ووكيل وزارة الصحة، بتلافي الملاحظات الواردة بالتقرير خلال ٧٢ ساعة، مشدداً على تكثيف الرقابة على المصالح والقطاعات الخدمية.