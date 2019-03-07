شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إقالته.. مصطفى بكري يشيد بمدير معهد القلب: «بيتشغل ليل ونهار.. والوزيرة لازم تتدخل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتقد الإعلامي مصطفى بكري قرار وزارة الصحة بإقالة مدير معهد القلب، الدكتور جمال شعبان، قائلًا: «ده راجل بيشتغل ليل ونهار، سيبوا الناس الكويسة تعمل حاجة وبلاش غيرة».

وشدد «بكري»، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة «صدى البلد»، على ضرورة تدخل وزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، لوقف تنفيذ القرار، قائلًا: «الراجل ده لو مشي يبقى مفيش أمل.. في ناس مش عايزة الناس الكويسة اللي بيتشتغل تكون موجودة».

وكانت وزارة الصحة والسكان أعلنت عن صدور قرار وزيرة الصحة بإنهاء تكليف الدكتور جمال شعبان، مديراً لمعهد القلب القومى، وإحالته للتحقيق العاجل، نظرا لتقصيره في مهام عمله، وتكليف الدكتور محمد أسامة، رئيس قسم جراحة القلب بالمعهد، بديلاً عنه.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن قرار وزيرة الصحة جاء بعد مذكرة عرضت عليها من الدكتور أحمد محيي القاصد، مساعد الوزيرة لشؤون الطب العلاجي والمشرف على غرفة قوائم الانتظار، توضح عدداً من الأخطاء رصدتها لجنة مشكلة من الغرفة المركزية لمتابعة إنهاء قوائم الانتظار بمعهد القلب القومى.

وأشار إلى وجود عدد من العمليات الجراحية تم تأجيلها بمعهد القلب دون سبب أو مبرر لمرضى يعانون من ويلات المرض، وفى أمسّ الحاجة إلى إجراء التدخلات العاجلة، الأمر الذي حتم اتخاذ هذا القرار حرصا على صحة وسلامة المرضى، لافتاً إلى أن اللجنة تبينت خلال بحث شكاوى المرضى بوجود عدد 3598 مريضا لم يسجلوا من خلال المعهد ضمن منظومة قوائم الانتظار، مما يؤجل إجراء جراحاتهم العاجلة.

وأضاف أن اللجنة تبينت أيضاً أن عدد العمليات التي أجريت في الفترة من 1 يناير 2019 حتى 5 مارس الحالى 79 عملية جراحية فقط من أصل 660 حالة مسجلة على منظومة قوائم الانتظار، علما بأن الطاقة الاستيعابية لعمليات القلب المفتوح بالمعهد تبلغ 240 حالة شهرياً.

وأكد أن وزيرة الصحة وجهت على الفور بتوزيع الحالات المؤجلة بمعهد القلب إلى مستشفيات الزيتون التخصصي، وزايد التخصصي، ومبرة مصر القديمة، لإجراء التدخلات الجراحية العاجلة، حرصاً على سرعة إجراء جراحاتهم في أسرع وقت ممكن، كما كلفت المدير الجديد لمعهد القلب بسرعة إنهاء العمليات المؤجلة للمرضى دون سبب، وتسهيل إجراءاتهم، حرصاً على صحة وسلامة المرضى.

وقال إن وزيرة الصحة شددت على أنه لا تهاون في حق المرضى، وسيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات التي هددت حياة المرضي بسبب التقاعس والتقصير الذي شهده المعهد خلال الفترة الماضية، مؤكدة أنها ستتابع مجريات التحقيق للتأكد من توقيع اقصى العقوبات على كافة المقصريين في أداء عملهم.