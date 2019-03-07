شكرا لقرائتكم خبر عن قائد الجيش الثالث الميداني يتفقد مبادرة «نور حياة» بالمستشفى العسكري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تفقد اللواء أ.ح رفيق رأفت عرفات، قائد الجيش الثالث الميداني، مستشفى السويس العسكري للتأكد من مستوى الخدمة المقدمة أثناء تنفيذ مبادرة «نور حياة» للكشف المجاني على عيون المواطنين وتركيب نظارات وإجراء عمليات جراحية مجانية بواسطة أطقم طبية وفنيين مدربين على أعلى مستوى، وقام بتوزيع هدايا عينية على المرضى وتمنى لهم الشفاء العاجل. كما قام «عرفات» بالمساهمة بأجهزة كهربائية وسجاجيد ومفروشات لثلاث فتيات لإتمام زواجهن وسط سعادة غامرة منهن.

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