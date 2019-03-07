شكرا لقرائتكم خبر عن «سعفان» يبحث سبل تشجيع شباب الوادي الجديد لإقامة مشروعات صغيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بحث وزير القوى العاملة، محمد سعفان، بمكتبه بديوان عام الوزارة، الخميس، مع اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، سبل تشجيع شباب المحافظة من الذكور والإناث، على إقامة مشروعات صغيرة على الصناعات الغذائية التي تشتهر بها كتعبئة التمور وزيت الزيتون، وذلك من خلال قروض من جهاز تنمية المشروعات، يتم الاتفاق عليها مع نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، من خلال بروتوكول يتم توقيعه مع الوزارة والمحافظة والجهاز في هذا الشأن.

وأصدر الوزير توجيهاته لإدارة التشغيل بالوزارة بتوفير فرصة عمل لأبناء المحافظة حسب المهن المطلوبة المتوفرة بالداخل لشباب المحافظة يتم الاعلان عنها شهريا.

كما تم الاتفاق على تطوير مركز تدريب الخارجية التابع لمديرية القوى العاملة بالمحافظة على الحرف والمهن المطلوبة في سوق العمل بالوادي الجديد.