شكرا لقرائتكم خبر عن بعد فوزها بجائزة المرأة الشجاعة.. ابنة الأم ماجي: والدتي حصدت العديد من الجوائز.. والعائلة فخورة بها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت آن أبوسيف، ابنة الأم ماجي، إنها «فوجئت بمنح والدتي جائزة المرأة الشجاعة من قرينة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ووالدتي حصدت العديد من الجوائز، والعائلة فخورة بها».

وأضافت، في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، إن «والدتي سيدة عظيمة جدًا، وتحب مصر، وعملت عشان أولادها الكثير جدًا».

وفى تقدير لمجهوداتهن الإنسانية والخيرية، منحت ميلانيا ترامب سيدة أمريكا الأولى، المصرية ماجى جبران، التي اشتهرت باسم «الأم ماجى»، و9 سيدات من مختلف دول العالم جائزة المرأة الدولية الشجاعة لعام 2019 وذلك في دورتها الـ 13.

وشارك مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكى، في الحفل السنوى الذي تنظمه وزارة الخارجية الأمريكية، حيث تأسست الجائزة عام 2007، ويتم تكريم 10 سيدات من بين 120 سيدة تمثلن أكثر من 65 دولة.

وتستهدف الجائزة الشخصيات النسائية اللاتى أظهرن شجاعة وقدرة قيادية استثنائية في الدعوة لمبادئ السلام والعدالة وحقوق الإنسان والسعى إلى تحقيق المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة في مختلف المجالات.