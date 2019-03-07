شكرا لقرائتكم خبر عن «التضامن»: انخفاض نسبة تعاطي المخدرات بين سائقي الحافلات المدرسية من 12 لـ3% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن، إن وزارة التضامن اتخذت إجراءات صارمة ورادعة ضد السائقين الذين يتعاطون المخدرات، متابعًا: «نعمل على مستوى 8 وزارات، ونقوم بعمل كشف مفاجئ على العاملين».

وأوضح «عثمان»، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامجها «90 دقيقة»، المذاع على فضائية «المحور» مساء اليوم الخميس، أنهم يعملون بالفعل على هذا الملف، ولكن رئيس الوزراء وجه بالتوسع في العمل، والتوسع في إجراء الكشوفات المفاجئة، وتغليظ العقوبات، وتسريع وتيرة العمل في هذا الصدد.

وأشار إلى أن عملية تطبيق الحملات على الطرق السريعة تكون بالتعاون مع إدارة المرور، مضيفًا أن نسبة تعاطي المخدرات بين سائقي الحافلات المدرسية في 2015 كانت 12%، وانخفضت إلى 3% حاليًا بسبب الحملات.

ولفت مساعد وزير التضامن، إلى أنه يتم التنسيق مع وزارة التربية والتعليم على مستوى سائقي الحافلات المدرسية، موضحًا أنه تم الكشف على حوالي 5 آلاف سائق مدرسة خلال عام 2018.

وأضاف «عثمان»، أنه يتم إحالة من يثبت تعاطيه إلى النيابة الإدارية ويتم إيقافه عن العمل.