شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري طب نفسي: أردوغان لديه جنون العظمة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور إبراهيم مجدي، استشاري الطب النفسي، إن «الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يتمتع بكل صفات الديكتاتور من خلال خلق أعداء وهميين، وإدخال الجيش في أي صراع، ولديه نرجسية شديدة، وعدم الاعتراف بالخطأ».
وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أن «أردوغان يخلق أعداء وهميين ليظهر بأنه منتصر دائمًا، ولديه جنون العظمة ويصف نفسه ببعض الأحيان بأنه مثل النبي وأبوبكر الصديق».
وتابع أن «أردوغان وحزبه يتاجران بالقرآن الكريم، ويريد وضع نفسه في مرتبة النبي وأبوبكر الصديق، ولديه تظليل عظمي واضح، وأصبح يعيش في زمن (لهو الحديث)».
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