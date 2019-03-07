شكرا لقرائتكم خبر عن جبهة الدفاع عن «العباسية» تطالب رئيس الوزراء بإعادة مدير معهد القلب لمنصبه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استنكرت جبهة الدفاع عن مستشفى العباسية للصحة النفسية، قرار الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إقالة الدكتور جمال شعبان، عميد المعهد القومي للقلب.

وقالت الجبهة، في بيان صحفي اليوم الخميس، على لسان منسقها الدكتور أحمد حسين: إن الجبهة كفصيل من المجتمع، وجزء من العاملين بوزارة الصحة، مهتم بشئونها ومتواصل مع العاملين في مختلف مستشفياتها وقطاعاتها، فوجئت بخبر الإقالة، على عكس المتوقع من تكريم وحفاوة بمدير أشاد بمجهوداته المرضى قبل العاملين، وشهد المعهد في شهور توليه الإدارة طفرة وتطويرا ملموسا.

وانتقدت الجبهة، هذه الطريقة في تعيين وإقالة مديري المستشفيات، والتي تعتمد على قرار فردي دون دراسة أو معطيات لاتخاذ القرار، مناشدة رئيس مجلس الوزراء التدخل لتصحيح الأمر والعدول عن هذا القرار.

و طالبت الجبهة، بوضع معايير واضحة وعادلة لاختيار المديرين، وأخرى لتقييم أعمالهم وأسباب الاستغناء عنهم، وذلك حتى لا يعزف الأكفاء عن تولي القيادة في ظل عدم الاستقرار بالمنظومة، والفردية في اتخاذ القرا